Questo fine settimana ritorna “Advent Pur”: il percorso immersivo tra tradizioni autentiche, atmosfere d’altri tempi e suggestioni alpine che permettono di vivere l’attesa natalizia in modo unico.

Emozioni uniche per grandi e piccini

Chiudete gli occhi. Immaginate un sentiero che si snoda nel silenzio ovattato della neve, dove l’aria profuma di resina e il respiro si fa più lento, più profondo. Un viaggio sospeso tra il romantico e lo spirituale, attraversato dalla luce tremolante di piccole lanterne che sembrano custodire antichi segreti. Tutto intorno, la montagna respira, mormora, accoglie. Le note delle musiche tradizionali si intrecciano col fruscio dei rami carichi di neve, mentre baite e installazioni artistiche evocano riti ancestrali, aprono porte immaginarie su tradizioni antiche e suggestioni spirituali, visioni di un tempo in cui l’uomo camminava in perfetta sintonia con la natura.



E poi gli eventi dedicati a grandi e piccini, che rendono questo itinerario un abbraccio collettivo, un invito a riscoprire il valore dell’attesa, il fascino dell’inverno, la bellezza condivisa. Ora riaprite gli occhi. Siete a Valbruna che, con il suo fascino discreto, ci ricorda che il Natale non è soltanto luci e frenesia: è un ritorno alla lentezza, un gesto di cura verso se stessi e verso la natura che ci circonda.

Ritorna “Advent pur”, il sentiero dell’Avvento.

Anche quest’anno, nei fine settimana dell’Avvento (29-30 novembre, 6-7-8, 13-14 e 20-21 dicembre), il borgo incastonato tra le Alpi Giulie si trasforma in un luogo sospeso, quasi irreale, dove tutto invita a rallentare, ascoltare, sentire. “Advent Pur” non è solo un evento: è un’esperienza. Con lo scendere della temperatura, il cuore e l’anima saranno riscaldati dal calore delle stufe a legna di un tempo, da una bevanda calda assaporando qualche dolcetto, da antichi suoni che risuonano nella foresta mentre, lentamente, una romantica slitta trainata dai cavalli passa in lontanza. Ed ecco subito riemergere i ricordi, accompagnati dalle emozioni di un tempo.

Mentre all’imbrunire ci si incammina lungo il percorso illuminato dalla sola luce delle lanterne, potremo riappropriarci di tutte quelle uniche emozioni che solo il clima natalizio riesce a regalare e passo dopo passo saremo avvolti da un’atmosfera da fiaba. Sculture di legno che “daranno vita” alle più antiche leggende invernali, uno speciale “ufficio postale” ci ricorderà che, a volte, i desideri affidati alle letterine scritte per Babbo Natale si avverano, saremo poi cullati dai caratteristici canti natalizi capaci di riscaldare i cuori, mentre le baitine di legno regaleranno grandi sorprese al loro interno.

Il percorso

La partenza è fissata nei pressi della fermata delle corriere nel paese di Valbruna, con il percorso ad anello in cui vivere un’affascinante escursione invernale che si svilupperà lungo i circa 2,7 km di un facile sentiero senza particolari dislivelli attraverso il bosco e parte della piana del paese. “Advent Pur” è un luogo emozionante che potrà essere percorso dalle 16 alle 19 (orario di ultimo accesso) dotandosi, per chi lo vorrà, di una speciale lanterna (a noleggio su cauzione a dieci euro), trainando i bambini più piccoli su un comodo slittino o un bob (a noleggio), in maniera gratuita per i residenti e per i piccoli fino ai 5 anni. Il ticket per i bambini dai 6 ai 13 anni il costo sarà di 4 euro, di 6 euro per tutti gli altri. Per i gruppi dalle 20 persone (prenotazione obbligatoria) è previsto uno speciale ticket a 5 euro.



Un altro servizio confermato, è il “Maca Advent Pur”: audioguida che, attraverso la scansione di appositi QR Code, permetterà di ottenere sul proprio cellulare importanti informazioni riguardanti il sentiero.



I biglietti.

I biglietti sono acquistabili direttamente all’ingresso del sentiero, ma grazie alla collaborazione con Do It Yourself servizio di prevendita ticket, sarà possibile usufruire del servizio “salta la fila” e giungere a Valbruna con il biglietto di ingresso già in tasta. Basterà collegarsi alla piattaforma DIY Ticket all’indirizzo www.diyticket.it o scansionare l’apposito QR Code e acquistare direttamente il proprio biglietto on line. Il servizio è disponibile anche nei Punti Mooney ex SisalPay, Call & Buy e Whatsapp.

Mercatino di Natale

La grande novità di quest’anno sarà la possibilità, anche come antipasto di Advent Pur, di visitare il mercatino di Natale ricavato in un’area adiacente alla partenza del sentiero e in via Lussari dove verrà creato, con delle strutture prese a noleggio, un piccolo mercatino natalizio ove verranno venduti prodotti di qualità unici e ispirati dalla magia dell’Avvento. L’apertura al pubblico sarà dalle ore 14.00 alle 20.00 esclusivamente nelle giornate in cui sarà fruibile il sentiero dell’Avvento.

Laboratori

Per trascorrere questo particolare periodo in serenità e armonia, sono previsti anche altri importanti appuntamenti: si va dai laboratori artistici ospitati all’Hotel Valbruna Inn e Casa Oberrichter (29-30 novembre e 5 dicembre) a quelli di cucina presso l’Hotel Saisera (13-14 e 20-21 dicembre) dove bambini e adulti potranno imparare a cucinare i biscotti e portare a casa il sapore della tradizione. Tutti i laboratori sono a prenotazione obbligatoria all’Ufficio Turistico di Malborghetto-Valbruna.

“Advent Pur” è realizzato dal Comune di Malborghetto – Valbruna in collaborazione con la Pro Loco “Il Tiglio Valcanale” e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Comunità di Montagna Canal del Ferro e Valcanale, di Visivalcanale, Kanaltaler Kulturverein Valcanale, Kanaltaler Kulturverein Kaernten, Associazione Don Mario Cernet e Valbruna, il paese delle rondini.