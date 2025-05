Paura sull’autostrada A23, camion in fiamme a Tarvisio

In fiamme un camion sull’autostrada A23, all’altezza di Tarvisio.

Mattinata di paura sull’autostrada A23, dove un camion proveniente dall’Austria ha preso fuoco poco dopo le ore 8, mentre transitava in direzione sud, poco prima della galleria Monumento 1, nei pressi di Tarvisio Boscoverde.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, l’incendio ha coinvolto esclusivamente il rimorchio del mezzo, che trasportava birra e altri materiali non pericolosi. Fortunatamente, l’autista è riuscito a scendere dal mezzo e sganciare il rimorchio, evitando conseguenze peggiori.

L’incendio ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, e sul posto si sono udite almeno due forti esplosioni, probabilmente causate dalla pressione interna dei contenitori caricati nel rimorchio. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono giunte rapidamente sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Non si registrano feriti, ma il traffico in direzione sud è al momento completamente bloccato per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica.