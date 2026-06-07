Incendio ad Aviano, rimessa completamente avvolta dalle fiamme

Incendio all’alba di oggi, domenica 7 giugno 2026, a San Martino di Campagna, nel comune di Aviano. Le fiamme hanno coinvolto il tetto di un’abitazione e una rimessa contenente macchinari agricoli.



L’allarme è scattato intorno alle 4.30. Sul posto sono intervenute più squadre dei Vigili del fuoco del comando di Pordenone, arrivate dalla sede centrale e dai distaccamenti di Maniago e Spilimbergo, con il supporto di ulteriori uomini e mezzi giunti anche dal distaccamento di Conegliano e dalla sede centrale di Treviso.

Le fiamme nella rimessa e sul tetto

All’arrivo dei soccorritori, le fiamme avevano già avvolto completamente una rimessa con mezzi agricoli e attrezzature e avevano raggiunto anche una parte del tetto dello stabile. L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha permesso di evitare che l’incendio si propagasse all’intera copertura, alle abitazioni sottostanti e a un’altra autorimessa vicina, al cui interno si trovavano cinque autovetture.

Tutte le persone presenti nello stabile sono riuscite a uscire autonomamente e nessuno ha avuto bisogno delle cure dei sanitari. Le operazioni sono proseguite con la bonifica delle parti interessate dal rogo, a cui seguirà la messa in sicurezza dell’intera area. Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio, che sono al momento in corso di accertamento.

Il video.