Furto nella nuova pizzeria di Giovanni Mascari: ladri scappano con la cassa automatica

Furto nella notte alla pizzeria Pizza d’Autore di Giovanni Mascari, a Campoformido. Il colpo è avvenuto poco dopo l’una, nel locale inaugurato da poco e già diventato un nuovo punto di riferimento per gli amanti della pizza.

Secondo quanto emerso, i ladri sono entrati dalla porta principale e, una volta all’interno, hanno portato via il Cash Matic, la cassa automatica utilizzata per i pagamenti dei clienti e per la gestione del denaro. L’azione sarebbe stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel locale.

Il racconto del titolare sui social

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso titolare, Giovanni Mascari, attraverso i social. Un episodio che ha amareggiato profondamente chi, solo da poco, era riuscito ad aprire la nuova attività dopo un percorso fatto di impegno e sacrifici. “Dopo tanti sacrifici siamo riusciti ad aprire questa pizzeria”, ha scritto Mascari, spiegando che i ladri sono entrati dalla porta principale e si sono mossi all’interno approfittando anche del buio del locale.

Il titolare ha annunciato che verranno adottate nuove misure per proteggere l’attività: “Il locale era molto buio, ma stiamo provvedendo a rafforzare la nostra sicurezza”, ha fatto sapere. Non è mancato, nel suo sfogo, anche l’amarezza per quanto accaduto: “Io spero solamente che questi soldi vadano tutti in medicine”, ha aggiunto Mascari, dando voce alla rabbia per un furto che colpisce una realtà appena nata.

La pizzeria di Campoformido rappresenta la seconda sede di Pizza d’Autore, progetto nato dall’esperienza di Giovanni Mascari e dalla volontà di portare sul territorio un’offerta che unisce qualità, ricerca delle materie prime e attenzione al cliente. Ora, dopo il furto, l’obiettivo è ripartire subito, aumentando la sicurezza del locale per evitare che episodi simili possano ripetersi.