Incendio in casa a Paluzza, uomo ustionato trasportato in ospedale

Incendio nel pomeriggio di oggi in via Roma a Paluzza.

Incendio poco dopo le 15 di questo pomeriggio in un’abitazione di via Roma a Paluzza. Le fiamme si sono originate, per cause ancora in corso di accertamento, nel locale cucina al pianterreno del fabbricato a due piani fuori terra, propagandosi rapidamente anche a una stanza adiacente.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tolmezzo, che hanno operato con tempestività riuscendo a contenere il rogo ed evitare che le fiamme si estendessero al resto dell’edificio.

All’interno della casa si trovava l’unico abitante, che ha riportato delle ustioni ed è stato soccorso dal personale sanitario della SORES e trasportato all’ospedale di Tolmezzo per le cure del caso. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di competenza e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, il fabbricato è stato dichiarato temporaneamente inabitabile, a causa dei gravi danni subiti nei locali al pianterreno.