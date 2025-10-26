Anziano colto da un malore a Cavazzo, soccorso con l’elicottero

Soccorsi in azione nel primo pomeriggio di oggi, tra le 13 e le 14, a Cavazzo Carnico, dove un 81enne è stato colto da un malore.

La Sores, la Sala operativa regionale per l’emergenza sanitaria, ha immediatamente attivato l’elisoccorso regionale, che si è diretto sul posto insieme alla stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e a una pattuglia della Guardia di Finanza, impegnate nel fornire supporto alle operazioni.

Il coordinamento tra le diverse squadre ha permesso di raggiungere rapidamente l’uomo, che è stato stabilizzato sul posto dal personale sanitario e successivamente trasportato in volo all’ospedale di Udine, in serie condizioni.