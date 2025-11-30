Incendio nella casa di Trieste: ingenti i danni al tetto

Concluse le operazioni dei vigili del fuoco dopo l’incendio della casa a Trieste.

È stato domato nel pomeriggio un violento incendio che ha interessato il tetto ventilato in legno di una villetta di tre piani fuori terra, situata in Strada del Friuli a Trieste. L’allarme è scattato intorno alle ore 12.00, quando i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti prontamente per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

L’operazione, che si è conclusa ufficialmente alle ore 17.00 con la fine delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza delle parti pericolanti, ha visto impegnate due squadre di soccorso: una proveniente dalla sede centrale e una dal distaccamento di Opicina. Sul posto sono arrivati anche un’autobotte, un’autoscala, il funzionario di guardia e il capo turno del comando giuliano.

Grazie al tempestivo intervento e alla coordinazione dei soccorritori, l’incendio è stato contenuto al solo tetto dell’abitazione, evitando così che le fiamme si propagassero agli appartamenti sottostanti. Il tetto, tuttavia, ha riportato danni gravi. La casa, attualmente, è stata dichiarata inabitabile.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Le cause del rogo restano ancora da chiarire: sono in corso gli accertamenti tecnici da parte dei Vigili del Fuoco per stabilirne l’origine.