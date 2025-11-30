Incendio a Trieste, fiamme in una casa di strada del Friuli

Incendio in una casa di Trieste: sul posto i vigili del fuoco.

Un incendio è divampato oggi intorno alle ore 12 in un’abitazione situata lungo la Strada del Friuli, a Trieste. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale, con una squadra del distaccamento di Opicina, supportata da un’autoscala, un’autobotte e dal funzionario di guardia proveniente dalla sede centrale.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e, fortunatamente, al momento non si registrano persone coinvolte nell’incidente. L’area è stata rapidamente messa in sicurezza e presidiata anche dal personale sanitario, presente sul posto per fronteggiare eventuali emergenze mediche.

Non sono ancora note le cause del rogo né l’entità esatta dei danni all’edificio. I Vigili del Fuoco stanno lavorando per contenere le fiamme e bonificare l’area. Saranno effettuati ulteriori accertamenti una volta concluso l’intervento.