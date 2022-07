L’incendio di questa mattina al Città Fiera.

E’ tornata alla normalità la situazione al centro commerciale Città Fiera di Martignacco dopo l’incendio scoppiato questa mattina poco prima delle 9 in un negozio di animali.

Al momento centro commerciale è aperto al pubblico ad esclusione del negozio interessato dall’incendio e, per motivi di sicurezza, dei due compartimenti adiacenti.

Ancora in corso di accertamento le cause che hanno dato origine alle fiamme che in poco tempo hanno fatto levare una colonna di fumo nero intorno alla struttura. Le persone presenti all’interno sono subito state evacuate in sicurezza e, grazie all’impianto antincendio e al pronto intervento dei vigili del fuoco, le fiamme sono state subito circoscritte evitando che si propagassero ulteriormente.

I vigili del fuoco hanno soccorso un uomo che è rimasto intossicato respirando i prodotti della combustione accompagnandolo all’esterno e affidandolo al personale sanitario. Gli animali presenti nel negozio sarebbero stati quasi tutti messi in salvo.

Una volta spente le fiamme sono iniziate le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dei locali per permettere al Città Fiera di riaprire in sicurezza il resto dei negozi.