Prima il fumo, poi le fiamme: camion distrutto dal fuoco in un parcheggio

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno 2026, a Fernetti, nel comune di Monrupino, dove un autoarticolato è stato completamente avvolto dalle fiamme nei pressi di un parcheggio.

L’allarme è scattato alle 13.15, quando i Vigili del fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Opicina, supportata dall’autobotte e dal funzionario di guardia della sede centrale.

La dinamica dell’incendio a Fernetti.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del mezzo pesante, mentre si stava avvicinando all’area di sosta, ha notato una consistente fuoriuscita di fumo proveniente dal vano motore. Resosi conto della gravità della situazione, ha fermato immediatamente il camion, è sceso dalla cabina e si è allontanato in una zona sicura. Poco dopo, il trattore stradale è stato completamente avvolto dalle fiamme.

All’arrivo dei soccorritori, l’incendio aveva già interessato il trattore stradale e si stava propagando anche al semirimorchio. Dopo aver verificato l’assenza di persone all’interno del mezzo, i Vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento, impiegando anche schiuma antincendio per contenere rapidamente il rogo.

Una volta domate le fiamme, i pompieri hanno proseguito con il raffreddamento del veicolo incendiato e con la successiva messa in sicurezza dell’autoarticolato e dell’area circostante. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento. L’episodio non ha provocato feriti.