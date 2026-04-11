Incendio in un fienile di Fontanafredda: fiamme domate dai Vigili del Fuoco

L’incendio questo pomeriggio a Ceolini di Fontanafredda.

Incendio in un fienile nel primo pomeriggio di oggi a Ceolini di Fontanafredda. Le operazioni sono scattate attorno alle 13:30, quand osul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone e la squadra del distaccamento di Sacile, supportate da autoscala e autobotte, per un totale di cinque mezzi impegnati.

Incendio estinto, in corso le verifiche.

Grazie al rapido intervento dei pompieri, le fiamme sono state contenute in breve tempo, evitando che il rogo si propagasse alle strutture vicine scongiurando conseguenze ben più gravi.



L’incendio risulta ora completamente estinto, ma le operazioni non sono ancora concluse. I Vigili del Fuoco stanno infatti procedendo con le verifiche sulla stabilità strutturale dei fabbricati interessati, oltre al controllo di eventuali focolai residui che potrebbero riattivarsi.



Restano al momento da chiarire le cause che hanno originato l’incendio. Gli accertamenti sono in corso da parte dei tecnici intervenuti sul posto. Fortunatamente, secondo quanto comunicato, non si registrano persone coinvolte.