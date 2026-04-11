Uno spazio riqualificato nel cuore di Remanzacco: ecco il nuovo Vicolo della Cooperativa

È stato inaugurato oggi a Remanzacco il nuovo Vicolo della Cooperativa, spazio completamente riqualificato e restituito alla comunità al termine di un percorso condiviso tra istituzioni e cittadini.



Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti e il sindaco Daniela Briz, che hanno sottolineato il valore dell’intervento nato dall’ascolto del territorio e dal coinvolgimento diretto della popolazione, con una forte partecipazione anche da parte dei più giovani.

L’inaugurazione.

L’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti all’inaugurazione del nuovo Vicolo della Cooperativa

“L’inaugurazione del nuovo Vicolo della Cooperativa consegna a Remanzacco un’area riqualificata e restituita alla comunità e lo fa attraverso un intervento che nasce dall’ascolto del territorio, dal confronto con l’Amministrazione comunale e dalla partecipazione diretta dei cittadini – ha spiegato l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti – . La presenza, quest’oggi, di tanti cittadini e in particolare di molti ragazzi, conferma il valore di un percorso fatto insieme, che ha trasformato un luogo poco valorizzato in uno spazio vissuto e riconosciuto come parte della vita del paese”.



Roberti ha posto l’accento sullo strumento della concertazione, indicandolo come “elemento decisivo per costruire opere aderenti alle esigenze reali delle comunità locali. Il confronto con i territori – ha evidenziato l’assessore -, consente di cogliere il rilievo concreto di interventi che letti da lontano possono apparire circoscritti, mentre nei paesi incidono in modo diretto sulla qualità della vita, sulla fruibilità degli spazi e sullo sviluppo della comunità”.

Il coinvolgimento dei giovani.

Un rilievo particolare è stato riservato anche al coinvolgimento dei più giovani: “La partecipazione di tanti ragazzi alla giornata inaugurale e il contributo di idee portato nella fase progettuale, hanno dato ulteriore significato all’intervento, confermando l’utilità di percorsi che valorizzano il dialogo tra istituzioni e cittadini fin dalla definizione delle scelte”.

Roberti ha ribadito il significato pubblico dell’opera inaugurata oggi, evidenziando come “la riqualificazione abbia permesso di restituire alla collettività un’area che in precedenza risultava abbandonata e sfruttata solo in parte rispetto alle sue possibilità“. Un risultato che, secondo l’assessore, “assume valore per Remanzacco e per l’intero Friuli Venezia Giulia, perché mostra in modo chiaro come le risorse regionali destinate ai territori possano tradursi in interventi utili, riconoscibili e ben spesi”.

Il video.