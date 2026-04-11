Senza biglietto sul bus, fornisce false generalità ai carabinieri: denunciato

Intervento dei Carabinieri nella serata di giovedì a Udine, dove due giovani stranieri di 23 e 25 anni sono stati denunciati per le ipotesi di reato di falsa attestazione dell’identità personale e ingresso illegale nel territorio dello Stato.



I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, relativa alla presenza di due persone a bordo di un autobus urbano del centro cittadino prive del regolare titolo di viaggio. Una volta sul posto, i Carabinieri hanno avviato le verifiche del caso, procedendo all’identificazione dei due soggetti.

Uno dei due fornisce false generalità: era segnalato come scomparso

Durante le operazioni di controllo, uno dei due ha fornito false indicazioni sulla propria identità, nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti. Gli approfondimenti successivi hanno però permesso di risalire alle sue reali generalità: il giovane risultava infatti destinatario di una richiesta di rintraccio per persona scomparsa, essendosi allontanato da una comunità nel Sud Italia presso cui era ospitato.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno deferito un 23enne e un 25enne per le ipotesi di reato di falsa attestazione dell’identità personale e ingresso illegale nel territorio dello Stato. Per entrambi è stata inoltre avviata la procedura finalizzata alla regolarizzazione della loro posizione sul territorio nazionale presso gli uffici competenti.