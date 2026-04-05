Incendio in montagna tra Frisanco e Andreis: rogo già spento prima dell’intervento

Si è concluso senza conseguenze rilevanti l’incendio boschivo segnalato nel tardo pomeriggio di sabato 4 aprile tra i territori montani di Frisanco e Andreis, in provincia di Pordenone. Le fiamme, sviluppatesi in una zona impervia in quota, si sono infatti esaurite quasi completamente già prima dell’intervento operativo.

Colonna di fumo sulle cime tra Raut e Rodolino

L’allarme è scattato alle 17:09, quando la Sala Operativa Regionale (SOR) ha ricevuto una segnalazione di incendio nei pressi di casera Chiavaloth. Sul posto sono stati immediatamente inviati il Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e una pattuglia del Corpo forestale regionale.

Una volta raggiunta l’area, i tecnici hanno individuato una colonna di fumo in quota, in corrispondenza delle cime dei monti Raut e Rodolino, in una zona difficile da raggiungere via terra e ricadente tra i comuni di Frisanco e Andreis.

Intervento aereo rinviato al mattino

Considerata la posizione impervia del rogo e l’impossibilità di intervenire con squadre a terra, è stata richiesta l’attivazione dell’elicottero della Protezione civile regionale per la mattinata successiva, anche in ragione dell’approssimarsi del buio.

Nel frattempo, la SOR ha informato i sindaci dei comuni interessati e quelli limitrofi, tra cui Tramonti di Sopra, mantenendo monitorata la situazione.

Nella mattinata di domenica 5 aprile, l’elicottero regionale ha effettuato un sorvolo dell’area con il DOS a bordo per valutare l’estensione e l’intensità dell’incendio. Il sopralluogo ha evidenziato come il rogo fosse già in fase avanzata di spegnimento naturale.

Di conseguenza, non è stato necessario procedere con operazioni di spegnimento dall’alto. Il mezzo aereo è rimasto comunque in zona a supporto del personale del Corpo forestale regionale per eventuali ulteriori verifiche.

Circa 3.500 metri quadrati di superficie interessata

Alle ore 10:40 l’incendio è stato ufficialmente dichiarato spento. Secondo le prime stime, la superficie boschiva interessata dal rogo è di circa 3.500 metri quadrati.