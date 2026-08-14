Incendio sul Monte Amariana, elicotteri e linea tagliafuoco contro le fiamme, Canadair a Chiusaforte

Resta attivo l’incendio sul Monte Amariana, nella zona di Cuel Feltron ad Amaro, dove anche oggi, venerdì 14 agosto, prosegue un’imponente operazione di spegnimento. Squadre a terra, volontari ed elicotteri sono impegnati per contenere il fronte delle fiamme, mentre i mezzi movimento terra stanno lavorando alla realizzazione di una linea tagliafuoco per cercare di impedire all’incendio di estendersi ulteriormente.

Due elicotteri in azione, il Canadair dirottato a Chiusaforte

A coordinare le operazioni sul posto c’è il Dos della Stazione Forestale di Tolmezzo. Sono impegnati anche i volontari dei Gruppi comunali di Protezione civile di Bordano, Moimacco, Montenars, Gemona del Friuli, Venzone, Amaro e Majano, oltre alle altre squadre mobilitate per affrontare l’emergenza. Dall’alto stanno operando due elicotteri del Servizio aereo regionale.

Questa mattina era arrivato in Friuli Venezia Giulia anche il Canadair CAN12 della Flotta aerea dello Stato, coordinata dal Coau. Il velivolo, però, non ha potuto effettuare gli sganci sul Monte Amariana a causa del fumo particolarmente denso, che non garantiva condizioni sufficientemente sicure ed efficaci per le operazioni.

Il Canadair è stato quindi temporaneamente dirottato sull’incendio di Chiusaforte. Il suo ritorno sul fronte di Cuel Feltron è previsto nel corso del pomeriggio, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni sul posto.

Disattivate le linee elettriche per lavorare in sicurezza

La complessità dell’intervento ha reso necessarie ulteriori misure di sicurezza. Su indicazione del Dos, la Sala operativa regionale della Protezione civile ha infatti chiesto agli enti gestori la disattivazione sia della linea elettrica ad alta tensione sia di quella a media tensione presenti nell’area.

Una misura necessaria per permettere agli elicotteri e agli altri velivoli di operare senza rischi durante gli sganci e, allo stesso tempo, garantire maggiore sicurezza al personale impegnato a terra. Sul versante continuano inoltre i lavori con i mezzi movimento terra, utilizzati per creare una fascia tagliafuoco e delimitare quanto più possibile l’avanzata delle fiamme.

Resta chiusa la strada del Sasso Tagliato

Rimangono in vigore anche i provvedimenti adottati per la viabilità. L’Ente di Decentramento Regionale di Udine, con l’ordinanza numero 332/2026, ha disposto la sospensione della circolazione sulla S.R. UD 125 “del Sasso Tagliato”, nei territori comunali di Tolmezzo e Amaro. La chiusura interessa il tratto compreso tra il chilometro 0+250, subito dopo l’ingresso dell’agriturismo Cason di Stambek, e il chilometro 3+100, in corrispondenza del ponte sul rio Confine.



Il provvedimento è in vigore dalle 14.30 di giovedì 13 agosto e resterà valido a tempo indeterminato, fino alla cessazione del pericolo e al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il traffico viene deviato sulla Statale 52 Carnica, con indicazioni presenti sul posto.

Riccardi atteso ad Amaro

Nel pomeriggio è previsto anche un sopralluogo dell’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi. Dopo una visita alla Sala operativa regionale della Protezione civile a Palmanova, Riccardi raggiungerà la zona di Amaro per verificare direttamente l’andamento dell’emergenza e delle operazioni di spegnimento.

La situazione sul Monte Amariana resta dunque delicata e richiede ancora un importante dispiegamento di uomini e mezzi, con le attività destinate a proseguire fino alla completa messa in sicurezza dell’area.