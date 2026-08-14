Ferragosto a Monfalcone: a Marina Julia torna il Capodanno d’Estate

Gli appuntamenti di Ferragosto a Monfalcone.

Musica sulla spiaggia fino a tarda sera, appuntamenti culturali, visite guidate e occasioni per scoprire la storia della città. Monfalcone si prepara al Ferragosto con un programma che coinvolge Marina Julia, il Museo della Cantieristica e la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea, mettendo insieme intrattenimento e cultura nel cuore dell’estate.



“Abbiamo costruito una programmazione di Ferragosto che potrà offrire occasioni diverse per vivere Monfalcone: dalla festa sulla spiaggia ai momenti culturali, dal cinema alla scoperta della nostra storia e del nostro patrimonio – dichiara il sindaco Luca Fasan –. È il risultato di una progettualità che punta su una città viva e attrattiva, dove cittadini e visitatori possano trovare proposte di qualità durante tutta l’estate. Marina Julia è sempre più protagonista della stagione più calda, ma allo stesso tempo continuiamo a promuovere la cultura e i luoghi che raccontano l’identità di Monfalcone, in una proposta complessiva che unisce attrattività turistica, intrattenimento e patrimonio culturale e che contribuisce a rendere la nostra città sempre più vivace e in grado di attrarre visitatori anche oltre i confini territoriali”.

Il Capodanno d’Estate sulla spiaggia di Marina Julia

L’appuntamento centrale del Ferragosto monfalconese sarà sabato 15 agosto con il Capodanno d’Estate di Marina Julia, una delle feste più partecipate della stagione, in programma dalle 18 fino a notte fonda. Ad aprire la serata sarà Luis Camino, con balli di gruppo, ritmi latino-americani e animazione. Alle 21 il palco passerà ai Crampi Elisi, con Maxino, Flavio Furian ed Elisa Bombacigno protagonisti di uno spettacolo che unirà musica dal vivo e gag, coinvolgendo direttamente anche il pubblico.



Il gran finale sarà affidato a Lawrence DJ, con un dj set che accompagnerà la festa sulla spiaggia fino a tarda sera. “Il Capodanno d’Estate è l’appuntamento che meglio racconta l’estate che abbiamo immaginato per Monfalcone, una città che nella stagione più calda valorizza il proprio litorale e rilancia la capacità di attrarre visitatori – ha dichiarato l’assessore agli Eventi e ai Rioni Irene Cristin –. Nel cuore dell’estate offriamo a residenti e turisti una festa che non ha eguali in regione”.

Apertura straordinaria del Museo della Cantieristica

Il Ferragosto sarà anche un’occasione per approfondire la storia industriale e sociale di Monfalcone. Sabato 15 agosto il Museo della Cantieristica sarà aperto in via straordinaria dalle 10 alle 19. Il programma proseguirà domenica 16 agosto con una visita guidata gratuita al villaggio operaio di Panzano, organizzata su prenotazione. Il ritrovo è fissato alle 17.45 davanti all’Europalace Hotel, in via Callisto Cosulich 20.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Museo della Cantieristica all’indirizzo [email protected] oppure al numero 0481 494901.

Le visite alla mostra “Memorie ritrovate”

Tra gli appuntamenti culturali del fine settimana c’è anche la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea, dove prosegue fino al 18 ottobre la mostra “Memorie ritrovate”. L’esposizione raccoglie oltre cento tra opere, manifesti e immagini d’epoca, attraverso le quali viene ricostruita la storia della Venezia Giulia e dell’Istria.

Venerdì 14 agosto alle 10 è prevista un’apertura straordinaria con visita guidata affidata a due dei curatori della mostra, Silvana Corbatto e Lucio Gregoretti. Le visite guidate continueranno anche sabato 15 e domenica 16 agosto alle 18. La mostra sarà inoltre visitabile il venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è libero.