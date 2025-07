L’incendio poco dopo le 5:30 a Montereale Valcellina.

Incendio questa mattina intorno alle 5:45 a Montereale Valcellina: le fiamme hanno coinvolto un furgone e di una autovettura parcheggiati all’interno della proprietà di un abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pordenone, con la squadra del distaccamento di Maniago supportata dall’autobotte giunta dalla sede centrale.

Una volta arrivati, i vigili del fuoco hanno trovato i due mezzi in fiamme che stavano lambendo i rami di alcuni alberi che si trovavano nelle immediate vicinanze. Le squadre hanno iniziato le operazioni di spegnimento evitando che le fiamme si propagassero alla vegetazione. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.