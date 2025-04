Incendio nella notte a Cividale, a fuoco un camion dei rifiuti

Le fiamme si sono sviluppate nel cassone di un camion per la raccolta della carta.

Incendio questa notte intorno alle 3.45 a Cividale del Friuli, dove il cassone di in camion compattatore per la raccolta della carta ha preso fuoco in via della Pace. Sul posto sono è subito intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli.

Durante il giro per la raccolta l’autista del mezzo ha notato che dal cassone posteriore del camion usciva del fumo, ha quindi fermato il mezzo dal quale è sceso e ha allertato i soccorsi. Giunti sul posto i Vigili del fuoco, hanno estinto in breve tempo il principio d’incendio che stava coinvolgendo il carico di carta. Grazie al precoce allertamento dei soccorsi e al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco il mezzo d’opera non ha subito danni.

La probabile causa dell’innesco dell’incendio è attribuibile allo scoppio della batteria di un elettroutensile, gettata in uno dei cassonetti della raccolta della carta, che finita nel compattatore e schiacciata ha iniziato ad incendiarsi coinvolgendo il carico di carta che si trovava all’interno del cassone posteriore del camion.