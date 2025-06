Incendio nella notte a Lignano: intossicata una famiglia

L’incendio in una casa vacanza di Lignano.

Attimi di paura nella notte a Lignano, dove è scoppiato un incendio che ha intossicato una famiglia di turisti austriaci. Le fiamme sono divampate in una casa vacanze di Corso delle Nazioni intorno alle 4.40 del mattino, sorprendendo nel sonno padre, madre e figlia, che stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza nella località balneare.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è partito da un materasso all’interno dell’abitazione. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme, ma l’allarme è stato immediato e ha permesso l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine. L’uomo, in condizioni più serie a causa dell’intossicazione da fumo, è stato trasferito all’ospedale di Latisana. La madre e la figlia, fortunatamente meno gravi, sono state accompagnate al punto di primo intervento di Lignano Sabbiadoro.

Le indagini per determinare le cause esatte dell’incendio sono ancora in corso. L’abitazione è stata messa in sicurezza, ma i danni risultano evidenti, soprattutto nella stanza in cui si trovava il letto da cui è scaturito il rogo.