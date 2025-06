Tragedia all’alba a Gemona: perde il controllo dello scooter e muore a 51 anni

La vittima è Leandro Zanussi, 51enne di Trasaghis.

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Trasaghis e l’intero territorio del Friuli. Alle prime luci dell’alba di sabato 21 giugno, Leandro Zanussi, 51 anni, ha perso la vita dopo essere uscito di strada con il suo scooter e finito in un canale lungo via della Cartiera, a Gemona del Friuli.

Erano circa le 5.30 del mattino quando Zanussi, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote. Lo scooter è finito in un canale che costeggia la carreggiata, un impatto che si è rivelato purtroppo fatale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: l’uomo era già deceduto al momento dei soccorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli, che hanno collaborato al recupero del mezzo e alla messa in sicurezza dell’area, oltre ai carabinieri della compagnia di Tolmezzo, incaricati di effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.



Leandro Zanussi era molto conosciuto nella zona. Residente a Trasaghis, lavorava a San Daniele del Friuli, presso l’azienda Lima, leader nel settore biomedicale.