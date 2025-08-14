Incendio nella palazzina, una persona bloccata sul terrazzo soccosa con l’autoscala

L’incendio nelle notte a Trieste.

Alle ore 4.20 circa i Vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con 2 squadre, l’autobotte, l’autoscala, un mezzo polisoccorso, il capo turno e il funzionario di guardia in Via Revoltella a Trieste per l’incendio di un appartamento sito al quinto piano di uno stabile di 7 piani fuori terra.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto sono immediatamente entrati nello stabile e, mentre una parte degli operatori ha raggiunto l’appartamento in fiamme e ha iniziato le operazioni di spegnimento, il resto delle squadre ha provveduto all’evacuazione dello stabile che era invaso dal fumo. Una persona bloccata al quinto piano si trovava nel terrazzo dell’appartamento in fiamme ed è stata portata in salvo tramite l’autoscala.

Circa 30 le persone evacuate, qualcuna trasporta a braccia, dai Vigili del fuoco, per alcune di queste persone il personale sanitario presente sul posto ha disposto e provveduto il trasporto all’ospedale per I controlli del caso in quanto avevano inalato I fumi della combustione. La squadra che si è occupata dell’estinzione dell’incendio è riuscita a evitare la propagazione delle fiamme dall’appartamento interessato dall’incendio, dove aveva preso fuoco anche il contatore del gas degli altri alloggi dello stabile.

Spente le fiamme sono iniziate le operazioni di bonifica delle parti incendiate e la messa in sicurezza dell’appartamento andato a fuoco e dell’intero stabile al termine delle quali dopo un accurata verifica per verificare l’assenza dei gas residui della combustione i vari inquilini dello stabile potranno fare rientro nei propri alloggi. Sul posto, per quanto di competenza, forze dell’ordine; per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza la Via Revoltella è stata chiusa al traffico.