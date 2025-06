L’incendio intorno alle 3 di questa notte a Pinzano al Tagliamento

Incendio nella notte nella frazione di Valeriano a Pinzano al Tagliamento: in fiamme un deposito di un’attività artigianale sita al piano terra di uno stabile di due piani. Sul posto, intorno alle ore 3, i Vigili del fuoco del comando di Pordenone con le squadre dei distaccamenti di Spilimbergo e Maniago.

Una volta arrivati, i vigili del fuoco si sono sincerati che all’interno dello stabile non vi fossero persone e hanno iniziato le operazioni di spegnimento, avendo ragione delle fiamme in pochi minuti. Il precoce allertamento, giunto dai vicini che avevano visto uscire del fumo dalle finestre dei locali, ed il rapido intervento delle squadre vigili del fuoco è valso al circoscrivere le fiamme prima che si propagassero all’interno magazzino e all’abitazione posta al piano superiore. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.