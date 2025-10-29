Incendio alla Pittini di Osoppo, in fiamme un trasformatore

Incendio nel pomeriggio all’interno dello stabilimento siderurgico Pittini di Osoppo: le fiamme hanno interessato un trasformatore a olio situato in uno dei capannoni dell’azienda.

L’allarme è scattato attorno alle 16.45, quando una densa colonna di fumo è stata notata alzarsi dall’area industriale. Immediatamente sono intervenuti i Vigili del fuoco di Udine, supportati da diverse squadre provenienti da Gemona del Friuli e Pordenone. Sul posto sono stati impiegati autobotti, autoscale e mezzi speciali per la gestione degli incendi industriali.

Le operazioni di spegnimento si sono concentrate nel contenere il rogo al solo capannone interessato, evitando che le fiamme si propagassero ad altre strutture. I vigili del fuoco hanno utilizzato schiuma estinguente erogata dai cestelli delle autoscale per domare l’incendio, che ha coinvolto l’olio del trasformatore.

A supporto delle squadre già sul posto, è stato richiesto anche l’intervento dell’autobotte kilolitrica del distaccamento aeroportuale di Ronchi dei Legionari (Gorizia), specializzata nella gestione di grandi quantità d’acqua e schiumogeni.

Secondo le prime informazioni, non risultano persone coinvolte o ferite.