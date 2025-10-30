Ancora in corso le ultime operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’area.

E’ stato completamente spento nella serata di ieri l’incendio che, nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, aveva interessato un trasformatore elettrico ad olio all’interno di un capannone dell’industria siderurgica Pittini di Osoppo.

Le squadre dei Vigili del fuoco, intervenute dalle 16.45 di mercoledì, hanno lavorato senza sosta per diverse ore fino al completo spegnimento delle fiamme. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’area sono proseguite per tutta la notte e dovrebbero concludersi in queste ore.

Per le operazioni, oltre alle squadre impegnate per lo spegnimento delle fiamme sono stati fatti intervenire anche il Nucleo SAPR (Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto) del Friuli Venezia Giulia, che con i droni dotati di termocamera hanno verificato e segnalato le parti ancora calde dell’impianto, e il Nucleo Regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del Comando di Trieste, per tutte le verifiche del caso. Ancora in fase di verifica le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.