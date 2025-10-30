In Friuli si cerca Ivan Shaurli: scomparso nel nulla da martedì sera

Sono ancora in corso le ricerche di Ivan Shaurli, 25enne scomparso da Passons, che non da più sue notizie da martedì sera. Il giovane ha fatto perdere le proprie tracce nella serata del 28 ottobre, e da allora la sua scomparsa è avvolta nel mistero.

La scomparsa

Secondo quanto riferito dai familiari, Ivan era da poco tornato a vivere con la madre dopo un periodo trascorso lontano da casa. Martedì sera, poco prima di cena, avrebbe detto di voler fare un salto dal padre, che abita a circa duecento metri di distanza. Un tragitto brevissimo, che il ragazzo conosce bene. Ma a quella breve uscita non è mai seguito il ritorno.

Nonostante le prime ricerche immediate da parte dei familiari, di Ivan non si è trovata alcuna traccia. Mercoledì sera, la madre ha deciso di lanciare un appello alla trasmissione “Chi l’ha visto?” di Rai Tre, nella speranza che qualcuno possa fornire segnalazioni utili.

Il profilo del giovane

Ivan è alto circa un metro e ottantacinque, ha occhi e capelli castani e un fisico longilineo. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto imbottito nero, pantaloni del pigiama blu a righe bianche verticali, scarpe da ginnastica bianche e un cappello di lana scuro. Un particolare che desta ulteriore preoccupazione è che il giovane è uscito senza documenti e senza cellulare, rendendo le ricerche più complesse.