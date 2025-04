Recruiting day a San Giovanni al Natisone: ecco come candidarsi.

Nuovo recruiting day per il territorio di San Giovanni al Natisone: sono 9 le aziende della zona disponibili ad assumere 70 lavoratori nell’area impiegatizia, operativa, tecnica e dei servizi. Si tratta di Banca360 Credito Cooperativo Fvg, Camst Group, Caselli Group, Chiurlo, Comec Group, Domani Sereno service, LoDe Food, Midolini Group e Pettarini.

“Ogni recruiting day dimostra come stia profondamente cambiando il mondo del lavoro e quali siano le reali attenzioni che le aziende del nostro territorio, con le loro eccellenze, riservano al personale impiegato – ha spiegato l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen – . Eventi come questo si fondano su una stretta collaborazione con i Comuni, con i Centri per l’impiego e con le aziende a cui diamo la possibilità di raccontare e valorizzare la propria visione, le proprie competenze e la centralità del made in Italy”.

Come ha evidenziato Rosolen “la programmazione dell’occupazione è un elemento strategico che pone al centro le persone e grazie a questo approccio le aziende possono agire in anticipo. La Regione, inoltre, può accompagnare la formazione prima dell’ingresso in azienda. Quanto ai giovani all’ingresso del mondo del lavoro, si nota che questi hanno modificato le proprie esigenze e le aziende stanno rispondendo in termini di welfare, stabilità contrattuale e percorso formativo continuo“.

Come candidarsi.

Il recruiting day per esaminare i candidati si svolgerà giovedì 22 maggio a San Giovanni al Natisone in Villa de Brandis (via Francavilla Fontana, 2). Da oggi e fino a lunedì 12 maggio è possibile candidarsi inviando il proprio curriculum, che sarà sottoposto ad una preselezione, al link https://bit.ly/RAFVG2025_RD_SanGiovNat

L’iniziativa recruiting day è promossa dalla struttura specialistica Servizi alle imprese all’interno della Direzione centrale lavoro della Regione in collaborazione con il Comune di San Giovanni al Natisone oggi rappresentato dal vice sindaco Katiuscia Di Lena.

Le aziende e le posizione aperte

Banca360 Credito Cooperativo Fvg , istituto di credito radicato nel Manzanese, cerca prevalentemente collaboratori commerciali e operatori di sportello con e senza esperienza.

, istituto di credito radicato nel Manzanese, cerca prevalentemente collaboratori commerciali e operatori di sportello con e senza esperienza. Camst group , cooperativa di ristorazione, ricerca cuochi, aiuto cuochi, addetti alle pulizie e magazzinieri.

, cooperativa di ristorazione, ricerca cuochi, aiuto cuochi, addetti alle pulizie e magazzinieri. Chiurlo , settore energia, assume manutentori, tecnici della sicurezza, project manager junior a supporto della direzione gas e luce.

, settore energia, assume manutentori, tecnici della sicurezza, project manager junior a supporto della direzione gas e luce. Comec opera nel settore metalmeccanico per la produzione di macchinari per la lavorazione del legno e cerca un informatico e un’area manager commerciale per l’estero.

opera nel settore metalmeccanico per la produzione di macchinari per la lavorazione del legno e cerca un informatico e un’area manager commerciale per l’estero. LoDe Food opera nel settore alimentare con diversi punti vendita nella grande distribuzione e cerca addetti di backoffice per la sede di rappresentanza di Palmanova, oltre ad addetti alla macelleria e addetti alla vendita per i supermercati.

opera nel settore alimentare con diversi punti vendita nella grande distribuzione e cerca addetti di backoffice per la sede di rappresentanza di Palmanova, oltre ad addetti alla macelleria e addetti alla vendita per i supermercati. Midolini Group è una holding industriale che cerca 12 profili tra cui un responsabile legale, addetti alla logistica, operatori movimento macchinari;

è una holding industriale che cerca 12 profili tra cui un responsabile legale, addetti alla logistica, operatori movimento macchinari; Pettarini opera nell’automotive e assume cinque persone da inserire in produzione, anche senza esperienza, un responsabile amministrativo, tecnici per il laboratorio di ricerca e sviluppo;

opera nell’automotive e assume cinque persone da inserire in produzione, anche senza esperienza, un responsabile amministrativo, tecnici per il laboratorio di ricerca e sviluppo; Caselli Group fornisce macchinari per la lavorazione del legno e cerca meccatronici, elettricisti e operatori commerciali;

fornisce macchinari per la lavorazione del legno e cerca meccatronici, elettricisti e operatori commerciali; La Domani Sereno Service, con sede a Gorizia, è una lavanderia industriale diffusa in tutto il Nord Italia e assume operai anche per la stagione estiva.

Quello di oggi è il 20mo recruiting day presentato da gennaio 2025; altri 4 sono programmati entro giugno. Tra i 16 recruiting day già realizzati da inizio anno ad oggi, sono state coinvolte 130 aziende, per 1.600 posti di lavoro messi a disposizione, con 4.200 candidature raccolte. Dopo la preselezione i candidati selezionati e convocati ai recruiting day sono stati 2.700.