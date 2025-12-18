Incendio a Sedegliano, in fiamme il sottotetto di un’abitazione

L’incendio in una casa di Sedegliano: l’intervento dei vigili del fuoco.

Un intervento delicato e prolungato ha impegnato nella serata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando di Udine, a causa di un incendio che ha interessato il sottotetto di un’abitazione a Sedegliano.

L’allarme è scattato intorno alle ore 17:10, dopo la segnalazione di un forte odore di bruciato proveniente dalla soffitta dell’edificio. La Sala Operativa ha subito inviato sul posto una squadra del distaccamento di Codroipo, affiancata da una squadra di San Vito al Tagliamento (PN) con autopompa e autobotte. In supporto, anche un’autoscala e un mezzo speciale provenienti dalla sede centrale di Udine, impiegato per garantire il ricambio delle bombole d’aria degli autorespiratori.

All’arrivo, i pompieri hanno trovato il sottotetto completamente invaso dal fumo. Le fiamme, fortunatamente, non si erano sviluppate visibilmente: l’incendio ha interessato l’isolamento termico della copertura, coinvolto in una combustione lenta e senza fiamma viva, le cui cause sono tuttora in fase di accertamento.

Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse: la mancanza di un accesso diretto alla zona e le elevate temperature interne hanno costretto i Vigili del Fuoco a procedere con tecniche di ventilazione. Sono stati realizzati camini di evacuazione del calore e del fumo, praticati direttamente sulla copertura del tetto, per facilitare l’abbassamento della temperatura interna e rendere sicuro l’intervento.

In un’ottica di salvaguardia dell’abitazione sottostante, non è stato fatto uso di acqua per lo spegnimento: le squadre hanno invece proceduto con la rimozione manuale del materiale isolante coinvolto nella combustione, limitando così i danni. Non si registrano feriti né persone coinvolte.

Il video dell’intervento.