L’incendio questa notte in un hotel a Casarsa della Delizia.

Incendio nella notte in una stanza posta al secondo piano di un hotel a Casarsa della Delizia. Sul posto, intorno alle 3 e 30 di questa notte, i Vigili del fuoco di Pordenone con squadre del distaccamento di San Vito al Tagliamento e della sede centrale del comando della destra Tagliamento.

All’arrivo dei Vigili del fuoco gli occupanti della stanza si erano già messi in salvo calandosi dalla finestra e una delle due persone, che si era procurata un trauma ad una gamba, è stata soccorsa dal personale sanitario. I Vigili de fuoco hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento e hanno verificato che le circa 50 persone, che al momento dell’incendio si trovavano all’interno dell’hotel, fossero tutte uscite e al sicuro.

Terminate le operazioni di spegnimento delle fiamme, che grazie all’intervento dei vigili del fuoco non si sono propagate ad altri locali della struttura, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del locale interessato dalle fiamme e di tutta la struttura terminando le operazioni con una verifica strumentale, in tutti gli ambienti dell’hotel, per verificare che non vi fossero residui dei gas della combustione. Sul posto anche i carabinieri. Al momento le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.