Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 9 marzo

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

La giornata di domenica 9 marzo in Friuli Venezia Giulia si presenterà con un meteo in evoluzione. Al mattino il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, regalando un avvio di giornata sereno e gradevole. Nel pomeriggio, tuttavia, la situazione meteorologica diventerà più variabile, con il cielo che andrà coprendosi progressivamente fino a risultare completamente nuvoloso in serata.

Le prime piogge sono attese nella notte tra domenica e lunedì, preludio a un inizio di settimana caratterizzato dal maltempo. Le temperature in pianura saranno comprese tra i 2 e i 5 gradi nelle minime, con massime tra 15 e 17 gradi. Sulla costa le minime oscilleranno tra 6 e 9 gradi, mentre le massime si attesteranno tra 13 e 15 gradi. A quota 1000 metri la temperatura rimarrà stabile attorno ai 7 gradi.