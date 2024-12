Ecco dove sciare questo fine settimana in Friuli Venezia Giulia.

Secondo weekend di sci sulle piste del Friuli Venezia Giulia, dove già a partire da venerdì 13 dicembre apriranno nuovi impianti e piste, mentre sabato 14 e domenica 15 dicembre sarà inaugurata la stagione dello sci rispettivamente nei comprensori di Forni di Sopra e Sella Nevea, che si aggiungono a Piancavallo, Sappada-Forni Avoltri, Ravascletto-Zoncolan e Tarvisio, dove da sabato ripartiranno le corse della telecabina del Lussari.

Tariffe ridotte – in considerazione delle aperture parziali – anche per il prossimo fine settimana in quattro poli, mentre a Piancavallo e Tarvisio si scia ai prezzi di bassa stagione fino a domenica compresa. Lunedì entrerà infatti in vigore la tariffa di alta stagione, ma in alcuni comprensori, quelli in cui le piste e gli impianti non raggiungeranno la soglia del 40 per cento di aperture, verranno applicati sconti sui prezzi dei ticket.

Gli impianti aperti.

A Piancavallo saranno aperti ulteriori impianti e piste rispetto allo scorso weekend: i tappeti Daini e Genzianella, con relativi campo scuola e tracciato, le seggiovie Casere – con la pista Casere, a cui si aggiungono Casere 2 e 3 – e Busa Grande con l’omonima pista, oltre alla seggiovia Tremol1, il tappeto Busa e lo skiweg Sauc. Da questa settimana si aggiungono anche le seggiovie Sole e il tappeto Caprioli (con le piste Caprioli 2 e 3), Bambi e Busa, la Nazionale Bassa e Sauc Basso. Sabato e domenica sarà aperto anche il bob su rotaia e inaugurerà la stagione Nevelandia.

A Sappada vengono confermate le aperture degli scorsi 7 e 8 dicembre, che saranno valide tutti i giorni: le seggiovie Pian dei Nidi, con relativa pista e skiweg, ed Eiben Col dei Mughi con il tracciato Nazionale. Anche per questa settimana sciovia e pista del Campetto1 saranno accessibili solo sabato e domenica, per poi riaprire il 21 dicembre. A Forni Avoltri la pista di fondo Carnia Arena è percorribile per 2 chilometri su dieci.

A Forni di Sopra da sabato 14 dicembre le seggiovie aperte saranno le Varmost 1 e 2 – e la relativa pista, la pista Senas, il tappeto Campo scuola e il Campo scuola Davost. A Sauris la stagione sciistica, meteo permettendo, dovrebbe partire il 21 dicembre secondo le ultime previsioni.

A Ravascletto/Zoncolan rimangono aperte anche per il fine settimana in arrivo la funifor Monte Zoncolan e le seggiovie Valvan, Cuel d’Ajar e Giro d’Italia, con le piste Zoncolan 3 – alta e bassa – Zoncolan 4 e Goles. Apriranno sabato anche i tappeti Lausc e Cima Zoncolan con le relative piste e saranno accessibili tutti i giorni continuativamente. All’area sciabile dello Zoncolan si aggiungono, solo sabato e domenica, la seggiovia Tamai 2000 e la pista Tamai1.

A Tarvisio gli appassionati dello sci potranno contare su nuove aperture previste già da venerdì 13 dicembre, che andranno a incrementare il parco neve del comprensorio. Oltre al tappeto Campo scuola e la seggiovia Duca d’Aosta, serviti dalle relative piste, saranno aperti quasi tutti gli impianti e buona parte dei tracciati. Venerdì 13 dicembre inaugureranno la stagione anche i tappeti Valle 1 e 2 e la seggiovia Tschopfen con le piste Duca d’Aosta e gli skiweg “B” e dell’Angelo-“B” e Campo Scuola. Sabato 14 dicembre entreranno in funzione le seggiovie dell’Angelo, Priesnig, Florianca, Hütte e Prasnig, con i tracciati variante dell’Angelo, Florianca, Foresta e Malga. La telecabina del monte Lussari entrerà in funzione dal 14 dicembre – per pedoni e sciatori – e sarà possibile sciare sulla Di Prampero Alta. Sempre nel weekend, sabato 14 e domenica 15 dicembre, saranno aperti il bob su rotaia e il Fun Park dell’Angelo. Per gli amanti del fondo, l’Arena Paruzzi sarà praticabile per 0,7 dei 10 chilometri totali.

Parte, infine, nel fine settimana la stagione invernale a Sella Nevea: sabato la telecabina Canin sarà accessibile solo ai pedoni, da domenica 15 dicembre si potrà invece utilizzare l’impianto per poi scendere sulla Canin Turistica, le varianti Turistica Alta e Turistica Bassa e sarà aperto anche il tappeto Campo scuola con l’omonima pista.

Tariffe e acquisto skipass.

Anche per questo fine settimana PromoTurismoFVG applicherà le tariffe promozionali nei poli in cui il demanio sciabile a disposizione del pubblico sarà inferiore al 40 per cento, ovvero a Sappada, Forni di Sopra, Ravascletto-Zoncolan e Sella Nevea – per cui il giornaliero adulti di bassa stagione costerà 21,50 euro, 19,50 euro lo skipass per la categoria senior (1950-1960 compresi), 7 euro per junior (2006-2017 compresi) e over 75 (1949 e precedenti), mentre i baby sciano sempre gratis. Da lunedì 16 dicembre i prezzi applicati saranno quelli di alta stagione, ma nei comprensori in cui il demanio sciabile a disposizione degli sciatori sarà inferiore rispetto al 40 per cento, saranno applicati gli sconti sul costo dello skipass (il giornaliero in categoria adulto costerà 31 euro, 27 in categoria senior, 7 euro per junior e over75). A Piancavallo e Tarvisio sabato e domenica saranno applicati i prezzi di bassa stagione, mentre da lunedì quelli di alta, per cui per lo skipass giornaliero si spenderà 44 euro, per il senior si pagherà 38,50 euro, junior e over 75 sempre a 10 euro e baby gratis. In questi due poli sarà possibile acquistare lo skipass anche alle casse automatiche.

Disponibili anche Sci@ore, da 3, 4 o 5 ore – sempre a prezzo ridotto nei comprensori interessati dalle aperture parziali inferiori al 40 per cento del demanio sciabile – in vendita, come i giornalieri, alle casse dei poli sciistici.