Incendio vicino al torrente Torre, in azione Vigili del fuoco ed elicottero

L’incendio ieri a San Vito al Torre.

Un incendio di vegetazione è divampato nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 luglio, nei pressi del torrente Torre, nel territorio comunale di San Vito al Torre.



L’allarme è scattato intorno alle 15.45, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Udine. Le operazioni di spegnimento si sono concentrate in una zona particolarmente difficile da raggiungere via terra.

Mobilitate le squadre antincendio boschivo e l’elicottero

Per contenere le fiamme sono state impiegate le squadre Aib, specializzate nell’antincendio boschivo, dei comandi dei Vigili del fuoco di Udine e Gorizia, attivate nell’ambito della convenzione regionale.

Alle operazioni ha partecipato anche una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Cervignano del Friuli.

I Vigili del fuoco hanno lavorato in stretta collaborazione con il personale del Corpo forestale regionale. Proprio a causa della conformazione dell’area e delle difficoltà di accesso, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero della Protezione civile regionale.



Sul posto sono state inoltre mobilitate le squadre dei volontari Aib della Protezione civile, impegnate a supporto delle attività di spegnimento e bonifica dell’area interessata dall’incendio.