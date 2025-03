L’incendio questo pomeriggio a Trieste.

Incendio questo pomeriggio in uno dei magazzini dismessi del porto vecchio a Trieste. E’ accaduto poco dopo le 16 quando la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Trieste ha ricevuto varie chiamate che segnalavano una colonna di fumo.

Immediatamente sono state inviate una squadra, l’autobotte, l’autoscala e il funzionario di guardia dalla sede centrale e la squadra del distaccamento di Opicina. Giunti sul posto I Vigili del fuoco hanno constatato che da parte del primo piano del magazzino usciva una densa coltre di fumo, parte dei soccorritori, dopo aver indossato gli autorespiratori sono entrati nel magazzino e hanno spento le fiamme.

Successivamente è iniziata l’evacuazione dei fumi con l’utilizzo degli appositi elettroventilatori. Parte dei Vigili del fuoco presenti hanno ispezionato i piani superiori del magazzino trovando all’interno 3 persone che, fatte uscire, sono state identificate dalle forze dell’ordine.

Al momento è in fase di ultimazione l’evacuazione dei fumi dai locali interessati dall’incendio e all’interno, dopo una prima ispezione, non sono state rinvenute persone. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio. Sul posto forze dell’ordine e personale sanitario che fortunatamente non ha dovuto soccorrere nessuno.