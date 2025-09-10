Incidente alla rotatoria di Basaldella, scontro tra auto e bici: 21enne in ospedale

L’incidente questa mattina alla alla rotatoria di Basaldella.

Incidente questa mattina intorno alle ore 11:30 alla rotatoria di Basaldella, all’intersezione tra via Verdi e via della Roggia. Lo scontro ha coinvolto un’autovettura e una bicicletta, causando il ferimento del giovane ciclista.

Secondo le prime ricostruzioni ancora al vaglio della Polizia Locale del Comando Intercomunale di Campoformido-Pozzuolo del Friuli, l’impatto è avvenuto mentre la vettura, condotta da una donna di 48 anni proveniente da Udine e diretta verso Campoformido, transitava nella rotatoria. In quel momento, per cause ancora da accertare, è avvenuto il contatto con il velocipede condotto da un ragazzo di 21 anni.

Il giovane, a seguito dell’urto, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto Soccorso di Udine per ulteriori accertamenti. La conducente dell’automobile è rimasta illesa. Oltre ai soccorsi, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.