Tragico incidente in A28 tra Villotta e Azzano: morto un motociclista

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno, sull’autostrada A28 Portogruaro–Conegliano, nel tratto compreso tra Villotta e Azzano Decimo, al chilometro 13 in direzione Conegliano. L’allarme è scattato intorno alle 16.15 e ha coinvolto un motociclista.

La dinamica ancora da chiarire

Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia stradale e gli ausiliari alla viabilità, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la circolazione. Nonostante i tentativi di soccorso, il motociclista è deceduto poco dopo l’incidente.

Il sinistro ha causato rallentamenti lungo la A28 in direzione Conegliano, con disagi alla circolazione che si sono progressivamente risolti poco prima delle 17.