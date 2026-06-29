Italian Baja: “Danni evidenti al territorio. Stop a fondi pubblici”

29 Giugno 2026

di Alessia Pilotto

La gara motoristica internazionale di fuoristrada Italian Baja torna al centro delle polemiche in Friuli Venezia Giulia per il suo impatto sul territorio. A risollevare la questione è il capogruppo regionale del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, Massimo Moretuzzo.

“Basta con una manifestazione che, anno dopo anno, lascia dietro di sé terreni e strade rovinate e colture compromesse. L’Italian Baja non può essere considerata solo un evento sportivo: il suo impatto sul territorio è evidente, documentato e ormai palesemente insostenibile” dice Moretuzzo.

“Quest’anno la gara ha interessato anche le strade sterrate del riordino fondiario nel Medio Friuli, con danni pesanti alla viabilità agricola e conseguenze sui terreni agricoli e disagi ai residenti ostaggio per ore delle nuvole di polvere sollevate dal passaggio dei mezzi, peraltro in una giornata con 37° di temperatura”.

“Un ecosistema delicato”

Tra le critiche sollevate dall’esponente regionale, che ha annunciato una interrogazione sul tema, anche l’ambiente attraversato dalla gara: “La competizione si è svolta nei giorni scorsi in parte anche sui greti sassosi e ghiaiosi dei torrenti Meduna e Cosa e del fiume Tagliamento alterando un ecosistema delicatissimo, caratterizzato da greti mobili e biodiversità elevata, e generando ulteriori danni ai terreni agricoli limitrofi”.

La richiesta alla Regione

Il consigliere critica anche il sostegno pubblico alla gara, pari a circa 30 mila euro. “Male fa la Regione a continuare a finanziare una manifestazione che produce danni certi e benefici sempre più discutibili. Questi contributi contraddicono le politiche di tutela del paesaggio, la valorizzazione delle produzioni di qualità e il rispetto del lavoro degli agricoltori. È tempo che la Regione riconsideri le proprie priorità e smetta di usare risorse pubbliche per questo tipo di eventi”, aggiunge.

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