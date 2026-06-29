Italian Baja: “Danni evidenti al territorio. Stop a fondi pubblici”

La gara motoristica internazionale di fuoristrada Italian Baja torna al centro delle polemiche in Friuli Venezia Giulia per il suo impatto sul territorio. A risollevare la questione è il capogruppo regionale del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, Massimo Moretuzzo.

“Basta con una manifestazione che, anno dopo anno, lascia dietro di sé terreni e strade rovinate e colture compromesse. L’Italian Baja non può essere considerata solo un evento sportivo: il suo impatto sul territorio è evidente, documentato e ormai palesemente insostenibile” dice Moretuzzo.

“Quest’anno la gara ha interessato anche le strade sterrate del riordino fondiario nel Medio Friuli, con danni pesanti alla viabilità agricola e conseguenze sui terreni agricoli e disagi ai residenti ostaggio per ore delle nuvole di polvere sollevate dal passaggio dei mezzi, peraltro in una giornata con 37° di temperatura”.

“Un ecosistema delicato”

Tra le critiche sollevate dall’esponente regionale, che ha annunciato una interrogazione sul tema, anche l’ambiente attraversato dalla gara: “La competizione si è svolta nei giorni scorsi in parte anche sui greti sassosi e ghiaiosi dei torrenti Meduna e Cosa e del fiume Tagliamento alterando un ecosistema delicatissimo, caratterizzato da greti mobili e biodiversità elevata, e generando ulteriori danni ai terreni agricoli limitrofi”.

La richiesta alla Regione

Il consigliere critica anche il sostegno pubblico alla gara, pari a circa 30 mila euro. “Male fa la Regione a continuare a finanziare una manifestazione che produce danni certi e benefici sempre più discutibili. Questi contributi contraddicono le politiche di tutela del paesaggio, la valorizzazione delle produzioni di qualità e il rispetto del lavoro degli agricoltori. È tempo che la Regione riconsideri le proprie priorità e smetta di usare risorse pubbliche per questo tipo di eventi”, aggiunge.