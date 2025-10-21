Incidente tra due mezzi pesanti sull’autostrada A4.

Un incidente questo pomeriggio intorno alle ore 15:00 lungo l’autostrada A4, nel tratto a tre corsie compreso tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, subito dopo l’uscita dall’area di servizio di Fratta.

Secondo una prima ricostruzione, un autocarro avrebbe tamponato lo spigolo sinistro posteriore di un autoarticolato. L’incidente è avvenuto in un tratto dove erano già stati segnalati rallentamenti a causa del traffico intenso e del maltempo che sta interessando l’area in queste ore. Nell’impatto è rimasto ferito il conducente dell’autocarro: è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale di Autostrade Alto Adriatico per garantire la sicurezza e la gestione della viabilità. Nel tratto si viaggia sulla corsia più veloce, non ci sono interruzioni alla circolazione, ma rallentamenti per poco meno di un chilometro.