Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 5 marzo, lungo la SP28 nel territorio comunale di Artegna. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate. Nell’impatto è rimasto coinvolto un pedone: si tratta di una donna di 40 anni che si trovava nei pressi della carreggiata e che a causa dell’urto, è stato sbalzata oltre il guardrail. E’ stata portata in ospedale in gravi condizioni.

Soccorsi in corso ad Artegna

La chiamata d’emergenza è scattata immediatamente e sul posto sono stati inviati i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La dinamica esatta è al vaglio delle autorità; l’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++