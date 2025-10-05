Incidente ad Attimis, auto esce di strada e si ribalta

Incidente nel primo pomeriggio di oggi ad Attimis. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata nel prato vicino alla strada.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Cividale del Friuli, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata.