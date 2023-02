Incidente tra un’auto e un’ambulanza: feriti due sanitari

L’incidente questa mattina ha coinvolto un’ambulanza.

Incidente stradale questa mattina a Trieste, in via Carducci, dove, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrate una ambulanza ‘base’ senza pazienti a bordo e un’auto.

L’equipaggio dell’ambulanza coinvolta nello scontro ha comunicato l’accaduto, via radio, direttamente agli infermieri della sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. La prima valutazione delle persone coinvolte nello scontro è stata eseguita dall’equipaggio di una automedica in transito, di rientro dopo un servizio.

A restare feriti, in maniera non grave, due membri dell’equipaggio dell’ambulanza che sono stati trasportati all’ospedale di Cattinara. Sul posto attivati, per quanto di competenza, i Vigili del fuoco che hanno operato in prima sinergia con il personale sanitario.