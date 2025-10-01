Violento incidente all’incrocio di Palmanova: un ferito grave

L’incidente nel primo pomeriggio a Palmanova.

Violento incidente nel primo pomeriggio di oggi a Palmanova, sulla Strada Regionale 252 all’incrocio tra via Matteotti e Borgo Piave.

Lo sconto è avvenuto intorno alle13:20 e nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture: una con targa italiana e l’altra con targa austriaca. All’arrivo dei soccorsi, il guidatore dell’auto italiana è stato trovato incosciente. Data la gravità delle sue condizioni, è stato immediatamente richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in volo all’ospedale. Non risultano invece feriti gravi tra gli occupanti dell’altra vettura coinvolta.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli, il personale sanitario del SORES con l’elicottero del 118 e i Carabinieri, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ai rilievi del caso. Il traffico lungo la SR 252 ha subito forti rallentamenti per tutta la durata dell’intervento. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.