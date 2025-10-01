Il soccorso ieri sera a Barcis.

Intervento di soccorso nella serata di ieri a Barcis dove un’asina che, a causa di una frana, era scivolata per una decina di metri rimanendo poi bloccata nel fango senza più riuscire a muoversi in una zona boscosa.

Sul posto, intorno alle 19.50 sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago. La zona in cui si trovava l’asina era inaccessibile ai mezzi meccanici, rendendo necessario un intervento manuale e particolarmente impegnativo.

Dopo averla imbragata con cura, i soccorritori hanno messo in opera un argano manuale a fune passante, ancorandolo in un punto più elevato per sollevare parzialmente il peso dell’asina e ridurre la pressione del terreno fangoso sul suo corpo. Successivamente, armati di vanghe, hanno iniziato a scavare attorno all’animale per liberarlo progressivamente dal fango che lo imprigionava.

L’intervento si è concluso con successo intorno alle 23.00, dopo quasi tre ore di lavoro. L’asina, visibilmente provata ma senza ferite apparenti, è stata riconsegnata al proprietario, che l’ha poi accompagnata alla stalla per il meritato riposo.