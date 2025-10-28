L’incidente questa sera a Pasiano di Pordenone: 81enne muori a pochi metri da casa.

Un tragico incidente stradale è costato la vita a un pensionato di 81 anni nella serata di martedì a Pasiano di Pordenone. L’uomo, alla guida della propria auto, stava facendo ritorno a casa quando si è verificato lo scontro fatale.

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato, giunto in via Candia, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra per entrare nella sua abitazione. In quel momento, però, dalla direzione opposta sopraggiungeva una Fiat Punto guidata da un uomo di circa 50 anni, che non è riuscito a evitare l’impatto.

L’urto tra i due veicoli è stato particolarmente violento e una delle due auto si è ribaltata su un fianco. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.