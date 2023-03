Incidente tra due auto a Udine, ferita una giovane

L’incidente questo pomeriggio in via Pola a Udine.

Incidente tra due auto intorno alle 17 di questo pomeriggio a Udine. La prima vettura, una Citroen stava percorrendo via Pola verso il Viale Trieste quando, giunta all’intersezione con la Via piazza D’Armi, si è scontrata contro una Mercedes.

Dopo lo scontro la Citroen ha abbattuto dei cartelli segnaletica stradale andando a colpire un muro di una recinzione di un’abitazione e finendo contro un palo dell illuminazione pubblica. Ferita una giovane di 20 anni, che è stata trasportata all’ospedale di Udine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, mentre la polizia locale ha eseguito i rilievi per chiarire la dinamica.