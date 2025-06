L’incidente in A4 questa mattina intorno alle 7 e 20.

È di due feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina alle ore 7:20 sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Cessalto e San Donà di Piave, in direzione Trieste. Lo scontro, che si è verificato all’altezza del chilometro 427, ha coinvolto due mezzi pesanti e un furgone a nove posti, provocando forti disagi alla circolazione.

L’impatto ha causato gravi danni ai veicoli, in particolare a uno dei camion, il cui conducente è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Le squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute prontamente dai distaccamenti di Motta di Livenza e San Donà di Piave, hanno lavorato per estrarre l’uomo dalle lamiere contorte e mettere in sicurezza l’intera area interessata dall’incidente.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del SUEM 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Entrambe le persone coinvolte sono state trasportate coscienti in ospedale.A gestire la viabilità e ad effettuare i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente e a regolare il traffico, che ha subito pesanti rallentamenti per tutta la mattinata.

Autostrade Alto Adriatico ha provveduto a reindirizzare il traffico – tramite pannelli a messaggio variabile – sulla A27/A28 per chi proviene da Venezia per fluidificare i flussi. Attualmente ci sono 6 chilometri di coda. A breve al termine delle operazioni di soccorso verrá riaperta la corsia di sorpasso nel punto in cui è avvenuto il sinistro per consentire il ripristino della circolazioni