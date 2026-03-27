L’incidente questo pomeriggio a Costa di Aviano.

Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 marzo, a Costa di Aviano, dove un trattore con rimorchio carico di legname si è ribaltato mentre percorreva la ripida strada che conduce al Santuario.

L’allarme è scattato attorno alle 17.30, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone con un’autopompa e un’autogrù di supporto. All’arrivo dei soccorritori, il conducente si trovava ancora all’interno della cabina del mezzo incidentato.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate: i Vigili del Fuoco, operando in stretta collaborazione con il personale sanitario, hanno estratto l’uomo dal veicolo. Considerata la dinamica dell’incidente e le condizioni del ferito, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso regionale, che ha trasportato il conducente all’ospedale di Udine per gli accertamenti e le cure del caso.

Una volta completate le operazioni di soccorso, i pompieri hanno provveduto al recupero del mezzo ribaltato, utilizzando l’autogrù per rimetterlo in sicurezza e liberare la carreggiata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche un’ambulanza e un’automedica, oltre alla Polizia locale di Aviano, incaricata dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.