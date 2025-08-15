Il ciclista ha preso una canaletta ed è stato balzato dalla bici.

Brutta caduta oggi per un ciclista veneto di 31 anni lungo il tracciato della “Venezia delle Nevi”, nei pressi di Piancavallo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava affrontando il percorso in sella alla sua mountain bike quando avrebbe inavvertitamente inforcato una canaletta per il deflusso dell’acqua. L’impatto con l’ostacolo lo avrebbe sbalzato violentemente a terra. Nonostante indossasse il casco, il ciclista ha riportato un trauma cranico e la frattura di un polso.

Scattato l’allarme, la centrale operativa di Sores ha immediatamente attivato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti quattro tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Pordenone, giunti con un furgone assieme a un’ambulanza. L’infortunato è stato stabilizzato dai sanitari e, considerata la dinamica dell’incidente e le condizioni cliniche, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

L’equipe medica è stata calata sul luogo dell’incidente con il verricello, accompagnata da un tecnico del Soccorso Alpino specializzato in elisoccorso. Dopo aver immobilizzato l’uomo su una barella, il ferito è stato recuperato con il verricello e trasportato all’ospedale di Udine.