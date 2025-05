L’incidente ieri a Brugnera.

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Brugnera dove un’autovettura è uscita di strada finendo rovesciata su un fianco contro la recinzione di un’abitazione senza coinvolgere altri veicoli e nemmeno pedoni.

Sul posto, poco dopo delle 19 sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pordenone che hanno stabilizzato il mezzo e, lavorando in completa sinergia con il personale sanitario, hanno provveduto a soccorrere il conducente dell’autovettura incidentata che era all’esterno dell’autoveicolo ma sotto al mezzo ribaltato sull’inferiata a divelta.

Una volta liberato l’uomo, che era in stato d’incoscienza, è stato preso in carico dal personale sanitario che, dopo le prime cure, lo ha elitrasportato all’ospedale. Terminato il soccorso al ferito i vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza del veicolo incidentato, della recinzione divelta e di tutta l’area del sinistro. Sul posto anche i Carabinieri.