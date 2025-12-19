Ciclista investito da un’auto a Latisana, grave un 77enne

L’incidente ieri sera a Latisana: il 77enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale.

Grave incidente stradale nella serata di giovedì a Latisana, dove un ciclista di 77 anni è stato investito da un’auto mentre percorreva via Crosere. L’uomo, residente nella cittadina friulana, è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Udine.

L’impatto è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Alla guida dell’auto coinvolta un uomo di 45 anni, residente a Porpetto. Il veicolo ha urtato il ciclista, facendolo rovinare violentemente sull’asfalto. L’allarme è scattato poco dopo l’incidente: immediato l’intervento del personale sanitario della Sores, che ha prestato i primi soccorsi al ferito prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Udine, dove le sue condizioni sono state giudicate gravi.



Sul posto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Latisana, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.