Sono 364 le firme consegnate al Comune dal comitato Cittadini Attivi Brazzano per chiedere interventi urgenti sulla viabilità dell’area centrale della frazione, a cominciare dal semaforo. La petizione nasce per affrontare criticità considerate croniche, legate soprattutto alla gestione del traffico e alla sicurezza stradale.

I firmatari segnalano l’aumento di code, inquinamento e rumore causati dai frequenti stop al semaforo, oltre alle difficoltà di manovra nei parcheggi e alla pericolosa confluenza da via Collio. Secondo il Comitato, la soluzione adottata penalizza un borgo che ha un solo incrocio principale e crea disagi ad automobilisti e pedoni.

La petizione è stata inviata anche a Fvg Strade e alla Comunità del Collio, con l’obiettivo di coinvolgere enti competenti e individuare possibili correttivi su semafori, parcheggi e segnaletica. L’iniziativa, chiariscono i promotori, non è una protesta ma una proposta costruttiva per migliorare sicurezza e vivibilità. Ora si attende una risposta dall’amministrazione comunale.