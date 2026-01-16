Scontro tra auto e furgone a Ciconicco di Fagagna: due anziani feriti

L’incidente poco prima delle 6 sulla SR464, all’altezza di Ciconicco di Fagagna.

Incidente all’alba sulla Strada regionale 464, all’incrocio tra via Spilimbergo e via Plasencis, nel territorio di Ciconicco di Fagagna. Poco prima delle 6 di questa mattina si sono scontrati un’auto e un furgone.

A bordo dell’autovettura viaggiavano due persone anziane, un uomo e una donna, rimaste incastrate tra le lamiere a seguito del violento impatto. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Udine per estrarle dall’abitacolo.

I due sono stati soccorsi dal personale sanitario della SORES (Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) e trasportati in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni, pur serie, non sarebbero al momento critiche. Illesi gli occupanti del furgone, che non hanno riportato conseguenze fisiche dallo scontro. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri con due pattuglie, per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.